О перспективе ослабления карантинных ограничений сразу в двух областях сообщает Офис Президента. Об этом на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Две области могут покинуть красную зону

По словам Шмыгаля, Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую карантинную зону. Однако есть условие – там должна сохраниться положительная динамика. Сейчас эти области "красные".

В то же время в зону самых жестких ограничений могут отнести Винницкую область. Ведь ситуация с заболеваемостью коронавирусом там ухудшается.

Цветные карантинные зоны по состоянию на 15 ноября

Сейчас в красной карантинной зоне находятся 18 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская области.

находятся 18 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская области. В желтой зоне только 3 области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.

только 3 области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская. "Оранжевыми" являются Винниччина, Полтавщина, Харьковщина и Буковина.

Справка. В течение суток 14 ноября коронавирус подтвердили у 10 802 украинцев, 442 пациента умерли. За все время эпидемии COVID-19 в стране выявили 3 228 441 случай COVID-19, выздоровели 2 642 459 пациентов. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 77 147 жителей Украины.