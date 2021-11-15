Про перспективу послаблення карантинних обмежень одразу у двох областях повідомляє Офіс Президента. Про це на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Дві області можуть залишити червону зону
За словами Шмигаля, Луганську й Херсонську області можуть перевести в жовту карантинну зону. Однак є умова – там повинна зберегтися позитивна динаміка. Наразі ці області є "червоними".
Водночас у зону найжорсткіших обмежень можуть віднести Вінницьку область. Адже ситуація зі захворюваністю на коронавірус там погіршується.
Кольорові карантинні зони станом на 15 листопада
- Наразі у червоній карантинній зоні перебувають 18 регіонів: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська області.
- У жовтій зоні лише 3 області: Закарпатська, Кіровоградська й Тернопільська.
- "Помаранчевими" є Вінниччина, Полтавщина, Харківщина та Буковина.