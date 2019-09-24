Две мошенницы обокрали пенсионерку, представившись коммунальщицами

Женщины заболтали старушку, сказав, что работают в газовой службе. Пока одна из них отвлекала жертву, другая украла ценные вещи.

Мошенники продолжают обманывать пожилых людей, представляясь контролерами счетчиков. Как сообщили в полиции Тернопольской области, на днях жертвой злоумышленниц стала местная пенсионерка.

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Две женщины, в возрасте 35-45 лет, попросились к пенсионерке в квартиру, чтобы проверить батареи и трубы. Пока одна из женщин ходила по комнатам, другая заболтала доверчивую тернополянку на кухне.

То, что ценные вещи исчезли, пенсионерка заметила лишь через несколько дней. Тогда и вспомнила о странном визите якобы коммунальщиц и пошла в полицию. Сейчас правоохранители ищут злоумышленниц.

Что нужно делать, чтобы не попасть на крючок псевдокоммунальщиков?У людей, которые представляются работниками пенсионного фонда, газовой службы, водоканала, других коммунальных, социальных служб требуйте показать удостоверение. Позвоните в ту организацию, которую эти лица представляют, чтобы убедиться, что они действительно там работают.