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      Дві шахрайки обікрали пенсіонерку, представившись комунальницями

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      Тернополянка пустила зловмисниць, не запитавши посвідчення
      Тернополянка пустила зловмисниць, не запитавши посвідчення / tp.npu.gov.ua

      Жінки забалакали стареньку, збрехавши, що працюють у газовій службі. Поки одна з них відволікала жертву, інша вкрала цінні речі.

      Шахраї продовжують обманювати літніх людей, представляючись контролерами лічильників. Як повідомили у поліції Тернопільської області, днями жертвою зловмисниць стала місцева пенсіонерка.

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      Дві жінки, віком 35-45 років, попросилися до пенсіонерки у помешкання, аби перевірити батареї та труби. Доки одна з жінок ходила кімнатами, інша забалакувала довірливу тернополянку на кухні.

      Те, що цінні речі зникли, пенсіонерка помітила лише через декілька днів. Тоді і пригадала про дивний візит нібито комунальниць і пішла до поліції. Наразі правоохоронці шукають зловмисниць.

      Що потрібно робити, аби не потрапити на гачок псевдокомунальників?
      У людей, які представляються працівниками пенсійного фонду, газової служби, водоканалу, інших комунальних, соціальних служб вимагайте показати посвідчення. Зателефонуйте до тієї організації, яку ці особи представляють, щоб пересвідчитись, що вони дійсно там працюють.

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Тернопіль
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