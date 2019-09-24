Дві шахрайки обікрали пенсіонерку, представившись комунальницями

Жінки забалакали стареньку, збрехавши, що працюють у газовій службі. Поки одна з них відволікала жертву, інша вкрала цінні речі.

Шахраї продовжують обманювати літніх людей, представляючись контролерами лічильників. Як повідомили у поліції Тернопільської області, днями жертвою зловмисниць стала місцева пенсіонерка.

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Дві жінки, віком 35-45 років, попросилися до пенсіонерки у помешкання, аби перевірити батареї та труби. Доки одна з жінок ходила кімнатами, інша забалакувала довірливу тернополянку на кухні.

Те, що цінні речі зникли, пенсіонерка помітила лише через декілька днів. Тоді і пригадала про дивний візит нібито комунальниць і пішла до поліції. Наразі правоохоронці шукають зловмисниць.

Що потрібно робити, аби не потрапити на гачок псевдокомунальників?

У людей, які представляються працівниками пенсійного фонду, газової служби, водоканалу, інших комунальних, соціальних служб вимагайте показати посвідчення. Зателефонуйте до тієї організації, яку ці особи представляють, щоб пересвідчитись, що вони дійсно там працюють.