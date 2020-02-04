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      Две платежки за газ не повлияют на его цену

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      Две платежки за газ в Украине не повлияют на его цену / radiotrek.rv.ua

      Разделение платежек за газ на 2 отдельные не будет влиять на его цену для потребителей. Одна платежка – за транспортировку газа и распределение (услуги), а вторая – это стоимость самого газа.

      Цена не выросла. И сумма этих двух платежек должна составлять цену, которая у нас должна сформироваться за январь… 
      – сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

      К теме: Правительство планирует сделать снова одну платежку за газ

      "Дело в том, что у нас происходит развитие рынка. Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит, было принято решение на уровне независимого регулятора о формировании двух платежек. Одна платежка непосредственно за транспортировку газа и распределение, это услуги, а вторая – это цена товара", – пояснил министр.

      Оржель не исключил, что цена на газ может уменьшиться в зависимости от условий на рынке.

      "Но еще раз подчеркиваю, что цена не должна расти. То есть сумма двух платежек должна составлять ту сумму, которая формируется конечная на газоснабжение", – добавил министр.

      Заметим, что сегодня украинцы задолжали за газ 26 миллиардов 532 миллиона гривен.

      Почему украинцы в январе получили 2 платежки за газ

      Все потому, что за газ и за его транспортировку теперь надо платить отдельно. Ранее приходила одна платежка, в которой сумма уже включала все сопутствующие расходы. Теперь их разделили.

      Первая платежка – от поставщика газа. В январе она пришла еще старого образца: за газ и его доставку за декабрь 2019 года.

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      Вторая платежка пришла уже по новым правилам – от оператора газораспределительных сетей за транспортировку газа в январе 2020 года.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Деньги Цены Министерство энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель Рынок газа Тарифы на газ Газ Новости Украины Коммунальные услуги
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