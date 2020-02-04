Платежки за газ в 2020: что сделает Кабмин, чтобы "не раздражать украинцев" – объяснение Оржеля

Украинцы должны платить за транспортировку газа – пользуются они им или нет. Это нужно для того, чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии. Вместе с тем, правительство таки планирует – чтобы "не раздражать украинцев" – убрать отдельные платежки за транспортировку газа.

Об этом говорил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель 3 февраля в эфире " Свободы слова " на ICTV.

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О возвращении к единой платежке за газ

По словам министра можно сделать вывод, что Кабинет Министров и Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг работают над созданием единой платежки за газ – то есть, фактически, над возвращением к системе, которая уже существовала раньше.

Сейчас нарабатывается, чтобы все-таки не было отдельных платежек (за потребление газа и за транспортировку газа – 24 канал). Чтобы была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки – чтобы не раздражать украинцев,

– сказал Оржель.

Зачем платить за газ, когда его не потребляешь

Министр также пояснил, почему за газ нужно платить даже тогда, когда его не потребляешь: "Это делается для того, чтобы украинский потребитель в любой момент мог открыть газ и получить его . Это стоит денег".

Оржель добавил, что такие расходы, которые в народе называют "абонплата", можно назвать "условно постоянными" – то есть, такими, которые надо вкладывать всегда. И это учитывают при формировании тарифа.

Министр подчеркнул, что " нужно постоянно тратить деньги, чтобы поддерживать все в рабочем состоянии" , а следовательно и украинцы должны постоянно за это платить.

Заметим, при этом председатель комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус добавил, что НКРЭКУ будут просить выставлять минимальные счета тем потребителям, которые газ не потребляют или потребляют немного.

Вторая платежка за газ: зачем она нужна

Рядом с этим в правительстве настаивают, что две платежки за газ – это развитие. Мол, это важно, чтоб одна платежка была за транспортировку, а другая – за сам газ как за товар.

"У нас происходит развитие. Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит, было принято решение о формировании двух платежек . Одна платежка непосредственно за транспортировку газа и распределение, а вторая – это цена товара", – пояснил Оржель .