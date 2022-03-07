Речь идет о крупных аудиторских компаниях. В частности, PwC и KPMG.

К теме Южная Корея прекращает транзакции с российским Центробанком

PwC и KPMG разорвали связи со своими предприятиями в России и Беларуси, став первыми бухгалтерскими фирмами большой четверки, покинувшими страны после вторжения в Украину,

– заявили в сообщении.

В российские клиенты PwC входит крупнейший российский банк – Сбербанк. Также государственная нефтяная компания "Газпром" и Центральный банк России. Международные клиенты, работающие в стране, включая Mars, Toyota и Credit Suisse.

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