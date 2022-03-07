Правительство Южной Кореи, впрочем, отметило, что детали решения будут немного позже. После консультаций с профильными государственными учреждениями.
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Корейцы тоже не хотят работать с Россией
Однако решение принято: с Центробанком России корейцы не будут сотрудничать.
- Равно как и США, запретившие операции с Центральным банком России, минфином и суверенными фондами.
- Равно как и Европейский Союз, объявивший об аналогичных санкциях.
Заметим, Южная Корея еще раньше присоединилась к многонациональным санкциям против России, учитывая экспортный контроль и исключение Москвы из глобальной платежной системы SWIFT.
- Корея уже остановила сделки с 7 крупными банками России.
- И фактически запретила инвестиции в российские государственные облигации.
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