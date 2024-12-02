Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал.

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С сегодняшнего дня по Подольскому мостовому переходу поехали легковые автомобили и городской пассажирский транспорт общего пользования. Теперь на мост можно заехать: с правого берега – с улицы Набережно-Крещатицкая, а выехать на улицу Петра Вершигоры. С левого берега заезд – с улицы Петра Вершигоры, выезд – на улицу Набережно-Рыбальскую,

– написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что маршрут пролегает, в частности, новым тоннелем, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина. Поэтому добраться с Троещины в центр города теперь можно гораздо быстрее, отметил Кличко.

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Мэр отметил, что маршрут пролегает в том числе по новому туннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина. Так что добраться с Троещины в центр города теперь можно гораздо быстрее, подчеркнул Кличко.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым. Работы по благоустройству и обустройству территории возле тоннеля еще продолжаются и должны завершиться до конца года. Специалисты работают на объекте 24/7, подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко обещал, что Подольский мост откроется для легковых автомобилей и пассажирского транспорта 1 декабря. Совет обороны Киева поддержал такое решение.

Проект Подольского мостового перехода был утвержден еще в 1994 году. А открыть мост обещали в 2002. Однако строительство постоянно задерживалось и откладывалось, хотя каждый предыдущий мэр Киева обещал завершить этот грандиозный проект и открыть мост. Выполнил обещание Виталий Кличко.