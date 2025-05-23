Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Сколько продлится восстановление поврежденного пути
В компании сообщили, что восстановление участка Ясиня – Вороненко началось сразу. Работы на поврежденном пути проводились всю ночь и будут продолжаться непрерывно до полного восстановления инфраструктуры.
Участок является сложным для укрепления почвы, поэтому продолжительность работ может увеличиться до 3 суток. Вся техника и соответствующие команды уже на месте,
– говорится в сообщении.
Продолжается работа над восстановлением поврежденного участка / Фото Укрзализныци
Пассажиров поезда №96 Рахов - Киев везут резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. В компании отмечают, что такие же трансферы сегодня, 23 мая, в течение суток будут доставлять пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясини, Квасов и Рахова.
Также в компании извинились за неудобства и добавили, ни один рейс горного направления не отменен.
Какие произошли изменения в маршрутах поездов
Из-за провала грунта и временного перекрытия движения на перегоне Ясиня – Вороненко 23 мая изменено расписание и маршруты ряда поездов.
Какие маршруты были изменены:
- №233 Киев – Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); №144 Рахов – Чернигов в 12:24 будет отправляться со станции Яремче;
- №55 Киев – Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет отправляться также из Микуличина в 18:48;
- №95 Киев – Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев – также со станции Вороненко в 21:08;
- №107 Киев – Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50;
- №5 Запорожье – Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;
- №25 Одесса – Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс – из Ворохты в 15:35;
- №357 Киев – Ясиня будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;
- №1 Харьков – Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков со станции Яремче – в 17:12;
- №143 Сумы – Рахов будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов – Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.
Также пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя – Деловое будет ограничен до Делятина.
Обратите внимание! Для пассажиров всех поездов дальнего следования Укрзализныця организует автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов.
Напомним, что в ночь на 23 мая россияне атаковали "Шахедами" железную дорогу в Черновицкой области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.