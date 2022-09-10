В Москве фиксируют передвижение военной техники

Причин, почему по москве передвигаются колонны техники не сообщают. Видео опубликовало международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Внимание Тайные "союзники" путина отказались играть в его игры, он этого не ожидал, – Огрызко

Власти перекрыли МКАД (московская кольцевая автомобильная дорога) и технику росгвардии опрокидывают в сторону Балашихи. Ждем дворцового переворота и мятежей на россии,

– говорится в сообщении.

Автор видео отмечает, что впервые видит, чтобы перекрывали московскую кольцевую дорогу. Отмечает, что "едут наши", мол, на авто надписи "V" и "Z". Итак, предполагаем, что автор – русский.

В России заговорили о недоверии путину

Депутаты из Санкт-Петербурга заявили, что путина нужно отстранить от власти. Сделать это предлагают "в связи с государственной изменой". Депутаты заявили, что так называемая "специальная военная операция" вредит безопасности россии. Число ликвидированного российского "пушечного мяса" растет, а НАТО расширилось.

московские депутаты "подхватили флешмоб" и упрекают владимира путина в том, что россию "опять начали ненавидеть". 8 сентября депутаты даже провели заседание. Обращение к путину с призывом уйти с должности поддержали пятеро депутатов, воздержались – двое.

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