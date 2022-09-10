У Москві фіксують пересування військової техніки

Причин, чому москвою пересуваються колони техніки не повідомляють. Відео опублікувала міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Увага Таємні "союзники" путіна відмовилися грати в його ігри, він цього не очікував, – Огризко

Влада перекрила МКАД (московська кільцева автомобільна дорога) і техніка росгвардії перекидають в бік Балашихи. Чекаємо палацового перевороту і заколотів на росії,

– йдеться у повідомленні.

Автор відео зазначає, що вперше бачить, щоб перекривали московську кільцеву дорогу. Зазначає, що "їдуть наші", мовляв на авто надписи "V" та "Z". Тож, припускаємо, що автор – росіянин.

В росії заговорили про недовіру путіну

Депутати з Санкт-Петербурга заявили, що путіна треба усунути від влади. Зробити це пропонують "у зв'язку з державною зрадою". Депутати заголосили, що так звана "спеціальна військова операція" шкодить безпеці росії. Кількість ліквідованого російського "гарматного м'яса" зростає, а НАТО розширилося.

московські депутати "підхопили флешмоб" й дорікають владіміру путіну, що росію "знову почали ненавидіти". 8 вересня депутати навіть провели засідання. Звернення до путіна із закликом піти з посади підтримали п'ятеро депутатів, утрималися – двоє.

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