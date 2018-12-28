Движение "Справедливость" собирается на съезд для выдвижения своего кандидата в президенты

Как сообщил нам высокопоставленный партийный источник, делегаты съезда намерены поддержать выдвижение кандидатом в президенты Валентина Наливайченко.

В четверг, 3 января, в Киеве состоится Всеукраинский съезд политической партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

Движение Наливайченко "Справедливость" собирается на съезд для выдвижения своего кандидата в президенты / Пресс-служба движения "Справедливость"

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