Движение "Справедливость" собирается на съезд для выдвижения своего кандидата в президенты
В четверг, 3 января, в Киеве состоится Всеукраинский съезд политической партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".
Как сообщил нам высокопоставленный партийный источник, делегаты съезда намерены поддержать выдвижение кандидатом в президенты Валентина Наливайченко.
Источник: 24 Канал
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