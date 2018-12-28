Рух Наливайченка "Справедливість" збирається на з’їзд для висунення свого кандидата у президенти
У четвер, 3 січня, у Києві відбудеться Всеукраїнський з’їзд політичної партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".
Як повідомило нам високопоставлене партійне джерело, делегати з'їзду мають намір підтримати висунення кандидатом у президенти Валентина Наливайченка.
Джерело: 24 Канал
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