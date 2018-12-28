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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Рух Наливайченка "Справедливість" збирається на з’їзд для висунення свого кандидата у президенти

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      Рух Наливайченка "Справедливість" збирається на з’їзд для висунення свого кандидата у президенти
      Рух Наливайченка "Справедливість" збирається на з’їзд для висунення свого кандидата у президенти / Прес-служба руху "Справедливість"

      У четвер, 3 січня, у Києві відбудеться Всеукраїнський з’їзд політичної партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".

      Як повідомило нам високопоставлене партійне джерело, делегати з'їзду мають намір підтримати висунення кандидатом у президенти Валентина Наливайченка.

      Теги: Новини України Новини політики Валентин Наливайченко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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