Як повідомило нам високопоставлене партійне джерело, делегати з'їзду мають намір підтримати висунення кандидатом у президенти Валентина Наливайченка.

У четвер, 3 січня, у Києві відбудеться Всеукраїнський з’їзд політичної партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".

Рух Наливайченка "Справедливість" збирається на з’їзд для висунення свого кандидата у президенти / Прес-служба руху "Справедливість"

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