Правоохранители задержали во Львове двух мужчин, которые по заданию врага жгли машины украинских военных. Им сообщили о подозрении.

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Свои поджоги снимали на видео

Правоохранители установили, что в одном из телеграмм-каналов представитель России предложил подозреваемому заработать денег. Тот согласился.

"Работа" заключалась в поджоге автомобилей, которые имели характерные признаки принадлежности к ВСУ. Возгорание транспорта нужно было зафиксировать на видео и отправить его врагу. После отправки видеоотчета на счет подозреваемого поступала оплата.

После сожжения первого автомобиля мужчина привлек своего товарища. Вместе они сожгли еще два авто. Затем их разоблачили и задержали.

Такие поджоги необходимы врагу для того, чтобы транслировать в российских медиа пропаганду о якобы украинских протестах. Подозреваемым избраны строгие меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Сейчас принимаются меры по установлению заказчиков поджога.