Они упали прямо перед президентами: возле Елисейского дворца потеряли сознание двое часовых

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

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Что случилось с часовыми?

На кадрах словацкого телевидения запечатлено, как первый военный внезапно пошатнулся, опустил саблю и упал.

Президент Франции вместе с несколькими присутствующими сразу подбежал на помощь мужчине, потерявшему сознание.

После этого Макрон вернулся к лестнице и поприветствовал словацкого коллегу, который приближался к дворцу. В этот момент за кадром потерял сознание уже второй часовой почетного караула.

В Париже часовые потеряли сознание во время встречи Макрона и Пеллегрини: смотрите видео

На опубликованном видео слышен звук сабли, упавшей на землю, и удивленная реплика автора съемки: "Да что это, черт возьми, такое?"

Потерявших сознание гвардейцев забрали сотрудники дворца, их состояние здоровья пока остается неизвестным.

Отметим, что подобный инцидент не единичен. В разных странах фиксировались случаи, когда представители почетного караула теряли сознание во время важных событий. В частности, во время репетиции парада Trooping the Colour в Лондоне в июне 2023 года по меньшей мере трое королевских гвардейцев потеряли сознание из-за жары, превышавшей 30 градусов.

Это произошло во время смотра войск принцем Уильямом накануне официального дня рождения короля Чарльза III. Подобный случай произошел и в 2017 году, когда во время этого парада сознание потеряли пять военных.