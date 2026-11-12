Впали просто перед президентами: біля Єлисейського палацу знепритомніли двоє вартових

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

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Що сталося з вартовими?

На кадрах словацького телебачення зафіксовано, як перший військовий раптово похитнувся, опустив шаблю й упав.

Президент Франції разом із кількома присутніми одразу підбіг на допомогу чоловікові, який втратив притомність.

Після цього Макрон повернувся до сходів і привітав словацького колегу, який наближався до палацу. У цей момент поза кадром знепритомнів уже другий вартовий почесної варти.

У Парижі вартові знепритомніли під час зустрічі Макрона й Пеллегріні: дивіться відео

На опублікованому відео чути звук шаблі, яка впала на землю, та здивовану репліку автора зйомки: "Та що це, в біса, таке?"

Непритомних вартових забрали співробітники палацу, їхній стан здоров'я наразі залишається невідомим.

Зазначимо, що подібний інцидент непоодинокий. У різних країнах фіксувалися випадки, коли представники почесної варти непритомніли під час важливих подій. Зокрема, під час репетиції параду Trooping the Colour у Лондоні в червні 2023 року щонайменше троє королівських гвардійців знепритомніли через спеку, яка перевищувала 30 градусів.

Це сталося під час огляду військ принцом Вільямом напередодні офіційного дня народження короля Чарльза III. Подібний випадок трапився і в 2017 році, коли під час цього параду притомність втратили п'ятеро військових.