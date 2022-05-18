Полицейские Харьковской области дали оккупантам не только оружие, но и боеприпасы к нему. Об этом сообщили 18 мая.

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Работники ГБР разоблачили двух сотрудников Купянского районного отдела полиции на содействии оккупантам. Во время временной оккупации города правоохранители инициативно передали военным формированиям рф табельное оружие и боеприпасы к нему,

– говорится в сообщении.

В настоящее время заместителю начальника отдела одного из подразделений Купянского районного отдела полиции и оперуполномоченному сообщили о подозрении в коллаборационизме, а именно за "передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным формированием страны-агрессора".

Санкции статьи подразумевают заключение от 3 до 5 лет. Досудебное расследование продолжается.

ГБР доведет дело до суда и эти коллаборанты, как и все остальные, получат справедливое наказание от украинского правосудия,

– подчеркивает ГБР.

Подозрение заместителю главы Купянского отдела полиции

Ранее следователи ГБР также сообщили о подозрении заместителю начальника Купянского райотдела полиции Харьковской области в государственной измене.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины, подполковник полиции сознательно перешла на сторону врага. По требованию захватчиков она, в частности, обеспечивала беспрепятственное прохождение колонны российской техники по Купянску.

Чтобы угодить оккупантам, подозреваемая на служебном автомобиле лично сопровождала вражескую технику на временно оккупированной территории.

13 мая 2022 года заместителю начальника райотдела полиции сообщили о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Еще один случай измены в Харьковской области

Главе Волчанского районного суда Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене. Об этом написали в ГБР 12 мая.

Женщина вступила в сговор с оккупантами во время оккупации города. Она способствовала образованию так называемого "судебного органа России".

Судья провела общее собрание работников Волчанского райсуда, во время которого призывала присутствующих сотрудничать с российскими захватчиками. От оккупантов она обещала денежную помощь – 10 тысяч рублей за "правосудие".

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