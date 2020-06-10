В Черновицкой области при попытке задержания опасного преступника, двое полицейских получили ранения. Раненым оказался и разбойник.

Полиция получила сообщение о том, что готовится разбойное нападение на один из частных домов. Осуществить его планирует 36-летний гражданин другой страны с криминальным прошлым – в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения, сообщили в полиции.

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Учитывая, что злоумышленник мог быть вооружен, для его задержания привлекли спецподразделение КОРД. Правоохранители устроили засаду в доме, на который и планировал напасть мужчина.



Злоумышленник планировал разбойное нападение на дом / фото Нацполиции

Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. При попытке задержания он попытался убежать и начал стрелять в спецназовцев, в результате чего двое получили огнестрельные ранения – головы и бедра.



Злоумышленник был вооружен / фото Нацполиции

Полицейские тоже открыли огонь – правонарушитель получил ранение бедра.



Стрельба произошла в доме, куда проник преступник / фото Нацполиции

Сейчас полицейских и злоумышленника госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Смотрите видео с места стрельбы, где ранили полицейских и преступника