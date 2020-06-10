У Чернівецькій області під час спроби затримання небезпечного злочинця, двоє поліцейських отримали поранення. Пораненим виявився і розбійник.

Поліція отримала повідомлення про те, що готується розбійний напад на один з приватних будинків. Здійснити його планує 36-річний громадянин іншої країн з кримінальним минулим – у 2010 році був засуджений до 11-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, у тому числі й розбійного нападу, повідомили у поліції.

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Зважаючи, що зловмисник міг бути озброєним, для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД. Правоохоронці влаштували засідку в будинку, на який і планував напасти чоловік.



Зловмисник планував розбійний напад на будинок / фото Нацполіції

Вночі, із 9 на 10 червня, нападник проник до будинку через вікно підвального приміщення. Під час спроби затримання він спробував втекти та почав стріляти у спецпризначенців, внаслідок чого двоє отримали вогнепальні поранення – голови та стегна.



Зловмисник був озброєний / фото Нацполіції

Поліцейські теж відкрили вогонь у відповідь – правопорушник отримав поранення стегна.



Стрілянина відбулася в будинку, куди пробрався злочинець / фото Нацполіції

Наразі поліцейських та зловмисника госпіталізували, їм надається медична допомога.

Дивіться відео з місця стрілянини, де поранили поліцейських та злочинця