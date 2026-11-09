В Армении двое российских военных избили украинца

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

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Что известно об инциденте?

Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы после нападения в районе Ани, которое произошло около месяца назад.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье о применении физического насилия группой лиц. В рамках расследования следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести полученных травм.

Военнослужащим российской военной базы инкриминируют причинение легких телесных повреждений. На данный момент мотивы нападения и обстоятельства возникновения конфликта официально не разглашаются.

Предыдущие инциденты с участием российских военных

Это нападение не является единичным случаем правонарушений со стороны российских военнослужащих в регионе.

В частности, правозащитник Артур Сакунц ранее сообщил о еще одном инциденте, в ходе которого российские солдаты избили и унизили молодого человека, однако силовики до сих пор не раскрыли подробностей дела.

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Присутствие подразделений государства-агрессора все чаще вызывает возмущение в стране. В августе прошлого года партия "Во имя Республики" вместе со своими сторонниками выходила на акции с требованием окончательного вывода российского военного контингента из Гюмри.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2023 году заявлял, что не видит преимуществ в длительном присутствии российских военных баз в стране, поскольку Россия не выполнила своих союзнических обязательств.

Недавно Пашинян также высказался о том, что у Еревана есть основания не называть Россию стратегическим партнером.