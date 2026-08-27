Об этом он заявил во время брифинга в Ереване в четверг, 27 августа.

Почему Армения изменила статус отношений с Россией?

Речь идет об обострении ситуации в сентябре 2022 года, когда азербайджанские войска продвинулись на территорию Армении в районе города Джермук. В Ереване ожидали помощи от союзников по ОДКБ, однако организация не вмешалась в конфликт.

В новой программе правительства Армении указано, что страна продолжит диалог с Россией и будет развивать многоотраслевое сотрудничество. В то же время Ереван планирует трансформировать двусторонние отношения с Москвой с учетом новых условий, мира в регионе и сбалансированной внешней политики.

Пашинян также заявил, что в течение ближайших пяти лет Армения не планирует возобновлять активную работу в ОДКБ. По его словам, если организация примет решение исключить Армению, он воспримет это положительно.

Ереван фактически приостановил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года отказался от финансирования организации. Армянские власти объясняли это тем, что ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности перед Арменией.

Пашинян также заявил, что Армения в первую очередь должна подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз. По его словам, этот процесс может начаться в ближайшее время, однако конкретных сроков подачи заявки премьер не назвал.

Он добавил, что вопрос о возможном референдуме относительно будущего Армении в ЕАЭС можно будет рассматривать после получения ответа от ЕС и появления "дорожной карты" вступления.

Напомним, Кремль постепенно теряет влияние на часть государств, которые ранее считались его партнерами или союзниками. Как пишет обозреватель Эдвард Лукас, все больше стран демонстрируют готовность дистанцироваться от России и самостоятельно выстраивать внешнюю политику.

В частности, Казахстан ограничил импорт большинства видов российской пшеницы, что свидетельствует об уменьшении экономической зависимости от Москвы. Азербайджан на фоне ухудшения отношений с Россией публично выразил поддержку Украине. В то же время Армения продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение с Турцией и Азербайджаном, не ожидая участия России.

Отдельно Лукас обращает внимание на Китай, который укрепляет свои переговорные позиции в отношениях с Кремлем и отказывается от ряда российских предложений. В частности, Пекин не соглашается на российские условия по газу и фактически тормозит реализацию проекта "Сила Сибири-2".

По мнению обозревателя, эти процессы свидетельствуют о постепенном ослаблении международных позиций Кремля и все большей зависимости России от Китая.