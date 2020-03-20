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      Двое блогеров выдали себя за инфицированных коронавирусом, чтобы снять видео

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      В Житомирской области двое блогеров вызвали скорую и выдали себя за инфицированных коронавирусом, чтобы снять видео для своего блога. Правоохранители составили административный протокол против правонарушителей.

      Инцидент произошел 17 марта в Коростене на Житомирщине, сообщает председатель Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко.

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      Двое мужчин 30 и 26 лет обратились в центр Первичной медико-санитарной помощи с просьбой о неотложной помощи. Они заявили, что якобы у них повышенная температура и они находились в Италии с 5 по 12 марта.

      Скорая помощь прибыла к мнимым больным в полном защитном комплекте от коронавирусной инфекции. Якобы больных доставили в инфекционное отделение. Врачи провели быстрый тест на выявление коронавируса. Результат оказался отрицательным.

      Смотрите видео: двое блогеров вызвали скорую ради видео

      Когда врачи опросили "больных", они признались, что снимали процесс получения медицинской помощи для своего блога. Председатель Житомирской ОГА отметил, что будет требовать компенсацию за зря потраченный комплект индивидуальной защиты и выезд медицинской бригады.

      Прибывшие на вызов правоохранители составили административный протокол в отношении двух блогеров. Им грозит штраф от 51 гривны до 119 гривен.

      Что известно о коронавирусе в Украине?
      В Украине ввели карантин минимум до 3 апреля. По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирус, 3 из них – летальные. В Черновцах вылечили первого больного от коронавирус. Повторный тест показал отрицательный результат.

      Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Житомира
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