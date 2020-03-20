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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Двоє блогерів видали себе за інфікованих коронавірусом, щоб зняти відео

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      Двоє блогерів повідомили, що вони інфіковані коронавірусом заради відео / klaipeda.diena.lt

      У Житомирській області двоє блогерів викликали швидку та видали себе за інфікованих коронавірусом, щоб зняти відео для свого блогу. Правоохоронці склали адміністративний протокол проти правопорушників.

      Інцидент стався 17 березня у Коростені на Житомирщині, повідомляє голова Житомирської обладміністрації Віталій Бунечко.

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      Двоє осіб 30 та 26 років звернулись до центру Первинної медико-санітарної допомоги зі скаргою про невідкладну допомогу. Вони заявили, що нібито мають підвищену температуру та перебували в Італії з 5 по 12 березня.

      Швидка допомога прибула до уявних хворих у повному захисному комплекті від коронавірусної інфекції. Нібито хворих доставили до інфекційного відділення. Лікарі провели швидкий тест на виявлення коронавірусу. Результат виявився негативним.

      Дивіться відео: двоє блогерів викликали швидку заради відео

      Коли лікарі опитали "хворих", вони зізнались, що знімали процес отримання медичної допомоги для свого блогу. Голова Житомирської ОДА зазначив, що буде вимагати компенсацію за даремно витрачений комплект індивідуального захисту і виїзд медичної бригади. 

      Правоохоронці, які прибули на виклик, склали адміністративний протокол щодо двох блогерів. Їм загрожує штраф від 51 гривні до 119 гривень.

      Що відомо про коронавірус в Україні?В Україні ввели карантин щонайменше до 3 квітня. Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

      Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.

      У Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест показав негативний результат.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Житомира
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