Двое детей мигрантов упали в реку при попытке пересечь границу: проводятся поиски

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о поисках двух детей, которые выпали из лодки с мигрантами. Нелегальные мигранты пытались пересечь украино-венгерскую границу по реке Тисе.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Около 7:00 утра от пограничников Венгрии через общий контактный пункт "Захонь" поступила информация об обнаружении 10 нелегальных мигрантов, по словам, граждан Афганистана. Предварительно установлено, что во время незаконного перемещения через государственную границу на лодке этой группы лиц, среди которых 7 мужчин и 3 женщины, в реку упали 2 ребенка,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона в срочном порядке выслала пограничные наряды по проверке береговой отмели. МЧС венгров совместно с украинскими пограничниками осуществляет мониторинг по руслу Тисы. Пока поиски детей результата не дали.

Совместная поисковая операция продолжается.