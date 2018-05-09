22:46
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Двое детей мигрантов упали в реку при попытке пересечь границу: проводятся поиски

104 Читати новину українською
Двое детей мигрантов упали в реку при попытке пересечь границу: проводятся поиски
Двое детей мигрантов упали в реку при попытке пересечь границу: проводятся поиски / tyachivnews.in.ua

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о поисках двух детей, которые выпали из лодки с мигрантами. Нелегальные мигранты пытались пересечь украино-венгерскую границу по реке Тисе.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Читайте также: Задержание украинского судна в Черном море: известно, какие преступления Россия хочет "пришить" 

Около 7:00 утра от пограничников Венгрии через общий контактный пункт "Захонь" поступила информация об обнаружении 10 нелегальных мигрантов, по словам, граждан Афганистана. Предварительно установлено, что во время незаконного перемещения через государственную границу на лодке этой группы лиц, среди которых 7 мужчин и 3 женщины, в реку упали 2 ребенка,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона в срочном порядке выслала пограничные наряды по проверке береговой отмели. МЧС венгров совместно с украинскими пограничниками осуществляет мониторинг по руслу Тисы. Пока поиски детей результата не дали.

Совместная поисковая операция продолжается.

 

Теги: Новости Украины Венгрия Госпогранслужба
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 9 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 293
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 319
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
407
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 570
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1380
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук