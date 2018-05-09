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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Двоє дітей мігрантів впали у річку під час спроби перетнути кордон: проводяться пошуки

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Двоє дітей мігрантів впали в річку під час спроби перетнути кордон: проводяться пошуки
Двоє дітей мігрантів впали в річку під час спроби перетнути кордон: проводяться пошуки / tyachivnews.in.ua

У Державній прикордонній службі України повідомили про пошуки двох дітей, які випали із човна з мігрантами. Нелегальні мігранти намагалися перетнути україно-угорський кордон по річці Тисі.

Про це інформує прес-центр відомства.

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Близько 7 години ранку від прикордонників Угорщини через спільний контактний пункт "Захонь" надійшла інформація про виявлення 10 нелегальних мігрантів, зі слів, громадян Афганістану. Попередньо встановлено, що під час незаконного переміщення через державний кордон на човні цієї групи осіб, серед яких 7 чоловіків та 3 жінки, в річку впали 2 дитини,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська сторона в терміновому порядку вислала прикордонні наряди із перевірки берегової відмілини. МНС угорців спільно з українськими прикордонниками здійснює моніторинг по руслу Тиси. Поки пошуки дітей результату не дали.

Спільна пошукова операція триває.

 

Теги: Новини України Угорщина Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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