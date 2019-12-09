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      Двое заключенных сбежали из колонии в Житомирской области: их разыскивает полиция

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      Николай Моисеенко и Геннадий Мазур сбежали из колонии / Коллаж 24 канала

      В Житомирской области в ночь на 9 декабря двое осужденных сбежали из Райковской исправительной колонии. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение осужденных.

      Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

      К теме: Реалии украинского СИЗО: почему есть отдельные категории заключенных, которым можно гулять на свободе

      По данным правоохранителей, из исправительной колонии сбежали:

      • осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения. Его приметы: рост 160 см, волосы темно-русые с сединой, глаза серые. Был одет в серую куртку,
      • Геннадий Мазур, отбывавший наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 года рождения.

      Отметим, что глава министерства юстиции Денис Малюська предполагает появление платных учреждений для содержания заключенных, прибыль от которых можно будет направить на государственные изоляторы.

      В октябре 2019 года Малюська сообщил, что его ведомство рассматривает возможность строительства новых тюрем по европейскому образцу.

      Актуально: Камеры в плесени, заключенные спят по очереди, их бьют: какие нарушения нашли в киевском СИЗО

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Тюрьма Новости Житомира Полиция
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