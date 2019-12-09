Двое заключенных сбежали из колонии в Житомирской области: их разыскивает полиция

В Житомирской области в ночь на 9 декабря двое осужденных сбежали из Райковской исправительной колонии. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение осужденных.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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По данным правоохранителей, из исправительной колонии сбежали:

осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения. Его приметы: рост 160 см, волосы темно-русые с сединой, глаза серые. Был одет в серую куртку,

Геннадий Мазур, отбывавший наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 года рождения.

Отметим, что глава министерства юстиции Денис Малюська предполагает появление платных учреждений для содержания заключенных, прибыль от которых можно будет направить на государственные изоляторы.

В октябре 2019 года Малюська сообщил, что его ведомство рассматривает возможность строительства новых тюрем по европейскому образцу.

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