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      Двоє в'язнів втекли з колонії у Житомирській області: їх розшукує поліція

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      Микола Моїсеєнко і Геннадій Мазур втекли з колонії / колаж 24 каналу

      У Житомирській області в ніч на 9 грудня двоє засуджених втекли з Райковської виправної колонії. Зараз правоохоронці встановлюють місцезнаходження засуджених.

      Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

      До теми: Реалії українського СІЗО: чому є окремі категорії в’язнів, яким можна гуляти на волі

      За даними правоохоронців, з виправної колонії втекли:

      • засуджений за крадіжку Микола Моїсеєнко, 1980 року народження. Його прикмети: зріст 160 см, волосся темно-русяве із сивиною, очі сірі. Був одягнений у сіру куртку,
      • Геннадій Мазур, який відбував покарання за незаконне виготовлення і збут наркотиків, 1985 року народження.

      Відзначимо, що глава міністерства юстиції Денис Малюська припускає появу платних закладів для утримання в'язнів, прибуток від яких можна буде спрямувати на державні ізолятори.

      У жовтні 2019 року Малюська повідомив, що його відомство розглядає можливість будівництва нових тюрем за європейським зразком.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Житомира В'язниця Поліція
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