Двоє в'язнів втекли з колонії у Житомирській області: їх розшукує поліція
У Житомирській області в ніч на 9 грудня двоє засуджених втекли з Райковської виправної колонії. Зараз правоохоронці встановлюють місцезнаходження засуджених.
Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.
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За даними правоохоронців, з виправної колонії втекли:
- засуджений за крадіжку Микола Моїсеєнко, 1980 року народження. Його прикмети: зріст 160 см, волосся темно-русяве із сивиною, очі сірі. Був одягнений у сіру куртку,
- Геннадій Мазур, який відбував покарання за незаконне виготовлення і збут наркотиків, 1985 року народження.
Відзначимо, що глава міністерства юстиції Денис Малюська припускає появу платних закладів для утримання в'язнів, прибуток від яких можна буде спрямувати на державні ізолятори.
У жовтні 2019 року Малюська повідомив, що його відомство розглядає можливість будівництва нових тюрем за європейським зразком.
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