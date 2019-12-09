Двоє в'язнів втекли з колонії у Житомирській області: їх розшукує поліція

У Житомирській області в ніч на 9 грудня двоє засуджених втекли з Райковської виправної колонії. Зараз правоохоронці встановлюють місцезнаходження засуджених.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

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За даними правоохоронців, з виправної колонії втекли:

засуджений за крадіжку Микола Моїсеєнко, 1980 року народження. Його прикмети: зріст 160 см, волосся темно-русяве із сивиною, очі сірі. Був одягнений у сіру куртку,

зріст 160 см, волосся темно-русяве із сивиною, очі сірі. Був одягнений у сіру куртку, Геннадій Мазур, який відбував покарання за незаконне виготовлення і збут наркотиків, 1985 року народження.

Відзначимо, що глава міністерства юстиції Денис Малюська припускає появу платних закладів для утримання в'язнів, прибуток від яких можна буде спрямувати на державні ізолятори.

У жовтні 2019 року Малюська повідомив, що його відомство розглядає можливість будівництва нових тюрем за європейським зразком.

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