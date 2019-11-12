Двоих подозреваемых по делу VAB Банка судят в Киеве: фото, видео

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для экс-заместителя главы правления VAB Андрея Яцюты и члена Совета НБУ Николая Каленского, которые являются фигурантами в деле VAB банка.

По информации корреспондентки 24 канала, правоохранители подозревают, что Андрей Яцюта, Николай Каленский и еще 6 подельников украли больше миллиарда гривен кредитных средств, которые Нацбанк выделил VAB банку.

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Это была своеобразная помощь банкам, которые столкнулись с большим оттоком средств вкладчиков. Дело расследовалось в 2014 году, однако, было закрыто, а ныне возобновлено. Фигурантам грозит до 12 лет заключения.



Суд избирает меру пресечения Андрею Яцюте



Заседание Высшего антикоррупционного суда

В суде Андрей Яцюта сказал, что его задержали незаконно.

В 6:40 я мог сбежать только из-под одеяла своей любимой жены. Подозрение мне объявили где-то, я точно не помню, в 13:00 или 14:00. То есть вы поняли – в 7:00 пришли задерживать, а подозрение только потом, но задерживали как подозреваемого,

– объяснил Яцюта.

Прокурор в свою очередь пояснил, что были опасения, что Яцюта может сбежать из Украины. Хоть защитники утверждают, что таких намерений у их подзащитного не было.



Андрей Яцюта

По предварительной информации, меру пресечения другому фигуранту, экс-заместителю Гонтаревой и главе правления "Райффайзен Банка Аваль" Александру Писаруку, сегодня выбирать не будут.

Что известно о скандале с VAB банком? По данным следствия, в октябре 2014 года VAB банк обратился к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, несмотря на то, что банк не предоставил все необходимые документы.



В прокуратуре считают, что стоимость недвижимости, которую VAB банк дал Нацбанку в качестве залога, была завышена почти в 25 раз. Через месяц банк признали неплатежеспособным, а впоследствии – ликвидировали.