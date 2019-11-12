Двох підозрюваних у справі VAB банку судять у Києві: фото, відео

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для ексзаступника голови правління VAB Андрія Яцюта та члена Ради НБУ Миколи Каленського, які є фігурантами у справі VAB банку.

За інформацією кореспондентки 24 каналу, правоохоронці підозрюють, що Андрій Яцюта, Микола Каленський та ще 6 поплічників вкрали більше ніж мільярд гривень кредитних коштів, які Нацбанк виділив VAB банку.

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Це була своєрідна допомога банкам, які зіткнулись з великим відтоком коштів вкладників. Справа розслідувалась у 2014 році, однак, була закрита, а нині поновлена. Фігурантам світить до 12 років ув'язнення.



Суд обирає запобіжний захід Андрію Яцюті



Засідання Вищого антикорупційного суду

У судді Андрій Яцюта сказав, що його затримали незаконно.

О 6:40 я міг втекти тільки з-під ковдри своєї коханої дружини. Підозру мені оголосили десь, я точно не пам'ятаю, о 13:00 або 14:00. Тобто ви зрозуміли – о 7:00 прийшли затримувати, а підозра аж потім, але затримували як підозрюваного,

– пояснив Яцюта.

Прокурор у свою чергу пояснив, що були побоювання, що Яцюта може втекти з України. Хоч захисники стверджують, що таких намірів у їхнього підзахисного не було.



Андрій Яцюта

За попередньою інформацією, запобіжний захід для іншого фігуранта ексзаступника Гонтарєвої та голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука, сьогодні обирати не будуть.

Що відомо про скандал з VAB банком? За даними слідства, у жовтні 2014 року VAB банк звернувся до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, не зважаючи на те, що банк не надав усіх надав усіх необхідних документів.



У прокуратурі вважають, що вартість нерухомості, яку VAB банк дав Нацбанку як заставу, була завищена майже у 25 разів. Через місяць банк визнали неплатоспроможним, а згодом – ліквідували.