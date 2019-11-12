21:16
12 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи
      Вєсті Кремля
      23:07, 11 листопада
      Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:09, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Двох підозрюваних у справі VAB банку судять у Києві: фото, відео

      164 Читать новость на русском

      Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для ексзаступника голови правління VAB Андрія Яцюта та члена Ради НБУ Миколи Каленського, які є фігурантами у справі VAB банку.

      За інформацією кореспондентки 24 каналу, правоохоронці підозрюють, що Андрій Яцюта, Микола Каленський та ще 6 поплічників вкрали більше ніж мільярд гривень кредитних коштів, які Нацбанк виділив VAB банку. 

      До слова: НАБУ провело обшуки в Райффайзен Банк: кого затримали

      Це була своєрідна допомога банкам, які зіткнулись з великим відтоком коштів вкладників. Справа розслідувалась у 2014 році, однак, була закрита, а нині поновлена. Фігурантам світить до 12 років ув'язнення.

      суд VAB банком
      Суд обирає запобіжний захід Андрію Яцюті

      яцюта суд
      Засідання Вищого антикорупційного суду

      У судді Андрій Яцюта сказав, що його затримали незаконно.

      О 6:40 я міг втекти тільки з-під ковдри своєї коханої дружини. Підозру мені оголосили десь, я точно не пам'ятаю, о 13:00 або 14:00. Тобто ви зрозуміли – о 7:00 прийшли затримувати, а підозра аж потім, але затримували як підозрюваного,
      – пояснив Яцюта. 

      Прокурор у свою чергу пояснив, що були побоювання, що Яцюта може втекти з України. Хоч захисники стверджують, що таких намірів у їхнього підзахисного не було.

      суд банк
      Андрій Яцюта

      За попередньою інформацією, запобіжний захід для іншого фігуранта ексзаступника Гонтарєвої та голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука, сьогодні обирати не будуть. 

      Що відомо про скандал з VAB банком? За даними слідства, у жовтні 2014 року VAB банк звернувся до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, не зважаючи на те, що банк не надав усіх надав усіх необхідних документів.

      У прокуратурі вважають, що вартість нерухомості, яку VAB банк дав Нацбанку як заставу, була завищена майже у 25 разів. Через місяць банк визнали неплатоспроможним, а згодом – ліквідували.

      blog_ava
      У ведучої Алли Мазур виявили онкологію: подробиці
      сьогодні
      8157
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Корупція Банки Судді НБУ Гроші Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Юрист про слідство ДБР, захоплених моряків і дії Порошенка: давати оцінку має не слідчий
      сьогодні , 21:01 Юрист про слідство ДБР, захоплених моряків і дії Порошенка: давати оцінку має не слідчий
      Євгенія Мазур 108
      Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
      сьогодні , 20:30 Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
      Наталя Сколоздра 2548
      Це великий успіх росіян, або чому полк "Азов" догрався
      сьогодні , 20:30 Це великий успіх росіян, або чому полк "Азов" догрався
      Віталій Дейнега 870
      Хочу відмовитися від зарплати: ексклюзивне інтерв’ю з міністром Кабміну Дубілетом
      сьогодні , 20:00 Хочу відмовитися від зарплати: ексклюзивне інтерв’ю з міністром Кабміну Дубілетом
      Альона Чернецька 377
      В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      сьогодні , 19:05 В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      Євгенія Мазур 9117
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук