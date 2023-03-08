Согласно государственным источникам, ему 70 лет. В других же говорится, что ему 72 года. Об этом 24 Канала сказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

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"Бункерный на этот возраст выглядит. А те, которых мы видели в "Гостином дворе" и на стадионе – они несколько моложе. Стадионному я и 60 не дал бы. Тому, кто выступал перед депутатами, за 60, но не 70", – отметил психолог.

Два пути Путина

Предполагают, что Владимир Путин намеренно скрывает свой возраст. По некоторой информации, его дата рождения, стоящая в "Википедии", ложная. Это почти подтвердила корреспондентка из стран Балтии, исследовавшая два пути развития Путина.

Даже в детстве у него уже есть два клона. То есть Путин – это полный театр,

– утверждает психолог.

Речь идет о таких путях развития диктатора:

официальный;

Как будто Путин из русской глубинки, где отец был рабочим. "Мать тоже не была в высших статусах, домохозяйка или что-нибудь такое", – рассказал кандидат психологических наук.

из Грузии.

Там у Путина был отчим и мать, пытавшаяся выжить за его счет. "И именно там однажды у Путина зародился этот "железный характер". На самом деле я не вижу даже у настоящего Путина железного характера. Но есть такие мифы", – отметил Дмитрий Попов.

Настоящий Путин уже мертв