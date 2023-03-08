Згідно з державними джерелами, йому 70 років. В інших же йдеться про те, що йому 72 року. Про це 24 Каналу сказав кандидат психологічних наук Дмитро Попов.
До теми Кашлю не було: у "Лужниках" міг виступати черговий двійник Путіна
"Бункерний на цей вік виглядає. А ті, яких ми бачили у "Гостинному дворі" та на стадіоні – вони дещо молодші. Стадіонному я і 60 не дав. Тому, хто виступав перед депутатами, за 60, але не 70", – зазначив психолог.
Два шляхи Путіна
Припускають, що Владімір Путін навмисно приховує свій вік. За деякою інформацією, його дата народження, яка стоїть у "Вікіпедії", неправдива. Це майже підтвердила кореспондентка з країн Балтії, яка дослідила два шляхи розвитку Путіна.
Навіть у дитинстві в нього вже є два клони. Тобто Путін – це цілковитий театр,
– стверджує психолог.
Мовиться про такі шляхи розвитку диктатора:
- офіційний;
Буцім-то Путін з російської глибинки, де батько був робітником. "Мати теж не була у вищих статусах, домогосподарка чи щось таке", – розповів кандидат психологічних наук.
- з Грузії.
Там в Путіна був вітчим і мати, яка намагалась вижити його коштом. "І саме там якось у Путіна зародився цей "залізний характер". Насправді я не бачу навіть у справжнього Путіна залізного характеру. Але є такі міфи", – відзначив Дмитро Попов.
Справжній Путін вже мертвий
- Після виступів російського диктатора Владіміра Путіна на федеральних зборах 21 лютого та на стадіоні "Лужники" 22 лютого знову заговорили про його двійників. Попов запевняє: справжнього Путіна не бачили у публічному просторі з 2006 року.
- На думку психолога, є кілька сигналів, які свідчать про те, що російський диктатор насправді вже мертвий. Попов пригадав, що у російському просторі саме у цей час помітили, як його дружина Людміла Путіна почала жити окремим від чоловіка життям. "Колись дружина давала інтерв’ю і сказала, що його (Путіна – 24 Канал) нема з 2006 року. Може, помилково, а, може, щось дійсно у неї "вибухнуло". Цього нема на відео. Це було надруковано", – сказав він.
- Психолог додав, що неможливо перевірити, чи це правда. Але така інформація є і вона може бути сигналом для того, щоб припускати смерть справжнього Путіна.