Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. За його словами, є кілька сигналів, які свідчать про те, що російський диктатор насправді вже мертвий.

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Путіна нема з 2006 року

Попов зазначив, що справжнього Путіна не бачили у публічному просторі з 2006 року. Він пригадав, що у російському просторі саме у цей час помітили, як його дружина Людміла Путіна почала жити окремим від чоловіка життям.

Колись дружина давала інтерв’ю і сказала, що його (Путіна – 24 Канал) нема з 2006 року. Може, помилково, а, може, щось дійсно у неї "вибухнуло". Цього нема на відео. Це було надруковано,

– сказав він.

Психолог додав, що неможливо перевірити, чи це правда. Але така інформація є і вона може бути сигналом для того, щоб припускати смерть справжнього Путіна.

Попов про смерть Путіна: дивіться відео

Є 2 версії походження диктатора

Давно обговорюють інформацію про те, що Путін приховує свій справжній вік, а офіційні дані про диктатора є неправдивими.

Дмитро Попов підкреслив, що існує 2 версії про походження Путіна. За однією з них, диктатор народився у російській глибинці. Його батьками були робітник та домогосподарка.

У 2-й версії мовиться про те, що Путін жив у Грузії з вітчимом та мамою, яка намагалась вижити коштом чоловіка.

"Говорять, що саме там у Путіна зародився цей "залізний характер". Насправді я не бачу навіть у справжнього Путіна залізного характеру. Але є такі міфи", – розповів психолог.

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