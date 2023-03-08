Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. За його словами, є кілька сигналів, які свідчать про те, що російський диктатор насправді вже мертвий.
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Путіна нема з 2006 року
Попов зазначив, що справжнього Путіна не бачили у публічному просторі з 2006 року. Він пригадав, що у російському просторі саме у цей час помітили, як його дружина Людміла Путіна почала жити окремим від чоловіка життям.
Колись дружина давала інтерв’ю і сказала, що його (Путіна – 24 Канал) нема з 2006 року. Може, помилково, а, може, щось дійсно у неї "вибухнуло". Цього нема на відео. Це було надруковано,
– сказав він.
Психолог додав, що неможливо перевірити, чи це правда. Але така інформація є і вона може бути сигналом для того, щоб припускати смерть справжнього Путіна.
Попов про смерть Путіна: дивіться відео
Є 2 версії походження диктатора
Давно обговорюють інформацію про те, що Путін приховує свій справжній вік, а офіційні дані про диктатора є неправдивими.
Дмитро Попов підкреслив, що існує 2 версії про походження Путіна. За однією з них, диктатор народився у російській глибинці. Його батьками були робітник та домогосподарка.
У 2-й версії мовиться про те, що Путін жив у Грузії з вітчимом та мамою, яка намагалась вижити коштом чоловіка.
"Говорять, що саме там у Путіна зародився цей "залізний характер". Насправді я не бачу навіть у справжнього Путіна залізного характеру. Але є такі міфи", – розповів психолог.
Що відомо про двійників Путіна
- Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів те, що російський диктатор Владімір Путін живий. Глава держави заявив, що не зовсім розуміє, з ким говорити про мирні переговори. Зеленський заявив, що він не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється десь, що це він і є.
- Глава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post висловив сумнів у "справжності" російського диктатора Владіміра Путіна. Він зазначив, що питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим.
- Терорист Ігор Гіркін пояснив, як відрізнити справжнього бункерного діда від його двійників. Гіркін зауважив, що справжній Путін на Різдво був у кремлівському храмі, а також приймає міністрів, сидячи за кілометровим столом й дивлячись на своїх посіпак у бінокль. Тим часом "виходять в люди" двійники Путіна. Вони видають нагороди й спілкуються.