Двойное ДТП под Киевом, – женщина погибла на месте: фото

В понедельник, 18 марта, под Киевом на Житомирской трассе, между населенными пунктами Милая и Мрия, произошла смертельное ДТП. Женщину-пешехода сбили два автомобиля. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте. Детали инцидента выясняют правоохранители.

Вызов на линию экстренных служб поступил 18 часов. По предварительной информации, грузовик Mercedes двигался по трассе в сторону Житомира. Об этом сообщает Информатор.

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Водитель рассказал правоохранителям, что увидел, как через отбойник перелезает пешеход. Через несколько секунд он почувствовал удар и остановился.



От полученных травм женщина погибла на месте

Когда водитель вышел из машины, то увидел, что на дороге лежит женщина. Он начал звонить медикам и подавать сигналы фонарем, поскольку этот участок дороги не освещается, чтобы предупредить других об опасности.

На Житомирской трассе под Киевом состоялось смертельное ДТП

В этот момент в том же направлении двигался автомобиль Mazda. К сожалению, девушка-водитель не заметила предупреждений и повторно наехал на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее лицо пока не установлено.

Участок трассы на которой состоялось ДТП

Стоит отметить, что поблизости нет перехода, почему женщина переходила проезжую часть именно в этом месте – неизвестно. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

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