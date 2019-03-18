Подвійне ДТП під Києвом, жінка загинула на місці: фото

У понеділок, 18 березня, під Києвом на Житомирській трасі, між населеними пунктами Мила і Мрія, сталась смертельна ДТП. Жінку-пішохода збили два автомобілі. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов 18 години. За попередньою інформацією, вантажівка Mercedes рухалась по трасі в бік Житомира. Про це повідомляє Інформатор.

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Водій розповів правоохоронцям, що побачив, як через відбійник перелазить пішохід. Через кілька секунд він відчув удар і зупинився.



Від отриманих травм жінка загинула на місці

Коли водій вийшов з авто, то побачив, що на дорозі лежить жінка. Він почав дзвонити медикам і подавати сигнали ліхтарем, оскільки ця ділянка дороги не освітлюється, щоб попередити інших про небезпеку.



На Житомирський трасі під Києвом відбулась смертельна ДТП​

У цей момент в тому ж напрямку рухався автомобіль Mazda. На жаль, дівчина-водій не помітила попереджень і повторно наїхала на пішохода. Від отриманих травм жінка померла на місці. Її особа наразі не встановлена.

Ділянка траси на якій відбулась ДТП



Варто зазначити, що поблизу немає переходу, чому жінка переходила проїжджу частину саме в цьому місці – невідомо. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

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