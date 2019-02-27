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      Двойное гражданство надо разрешить в Украине, – Климкин

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      Климкин предлагает ввести в Украине двойное гражданство
      Климкин предлагает ввести в Украине двойное гражданство / Фото 24 канала

      В Украине необходимо разрешить двойное гражданство, однако с ограничением для лиц с гражданством Российской Федерации. Такое условие должно быть сохранено пока Кремль проводит агрессивную политику против Украины.

      О введении двойного гражданства Украины и России можно будет обсуждать только после того, как страна-агрессор вернет все незаконно оккупированные территории, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      Читайте также: Двойное гражданство в условиях войны: безопасно или нет

      Если такая инициатива будет принята на законодательном уровне, в Украину смогут приезжать профессионалы из-за рубежа, чтобы помочь с реформами.

      Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун (и.о. министра здравоохранения Украины – 24 канал) – сколько там всего говорили... Мы должны прийти к двойному гражданству, но четко определить, кто может претендовать на него,
      – отметил Климкин.

      Двойное гражданство практикуют некоторые страны Европы, среди которых Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Румыния, Швейцария и др.

      Глава МИД Павел Климкин часто выступает с предложением разрешить двойное гражданство в Украине. Однако, по его мнению, кроме россиян его можно выдавать военным командирам.

      Почему в Украине нельзя иметь двойное гражданство?​ Согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако не следует это расценивать как запрет двойного гражданства, поскольку утрата гражданства Украины происходит не автоматически с приобретением гражданства другого государства, а исключительно со дня выдачи Указа Президента Украины о прекращении гражданства относительно определенного лица. Таким образом, утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Государственная миграционная служба МИД Украины Павел Климкин Новости политики
      Источник: 24 канал
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