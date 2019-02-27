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      Подвійне громадянство треба дозволити в Україні, – Клімкін

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      Клімкін пропонує ввести в Україні подвійне громадянство
      Клімкін пропонує ввести в Україні подвійне громадянство / Фото 24 каналу

      В Україні необхідно дозволити подвійне громадянство, проте з обмеженням для осіб із громадянством Російської Федерації. Така умова має бути збережена поки Кремль проводить агресивну політику проти України.

      Про запровадження подвійного громадянства України та Росії можна буде обговорювати лише після того, як країна агресор поверне усі незаконно окуповані території, наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      Читайте також: Подвійне громадянство в умовах війни: безпечно чи ні

      Якщо така ініціатива буде прийнята на законодавчому рівні, в Україну зможуть приїжджати професіонали з-за кордону, щоб допомогти з реформами.

      Скільки може хороших професіоналів приїхати з інших країн, щоб допомогти нам у реформах. Подивіться, навіть ситуація з Уляною Супрун (в.о. міністра охорони здоров'я України – 24 канал) – скільки там всього говорили... Ми маємо прийти до подвійного громадянства, але чітко визначити, хто може претендувати на нього,
      – наголосив Клімкін.

      Подвійне громадянство практикують деякі країни Європи, серед яких Бельгія, Великобританія, Угорщина, Греція, Румунія, Швейцарія тощо.

      Глава МЗС Павло Клімкін часто витупає з пропозицією дозволити подвійне громадянство в Україні. Проте, на його думку, окрім росіян його не можна також видавати військовим командирам.

      Чому в Україні не можна мати подвійне громадянство? Згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Проте не слід це розцінювати як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата громадянства України відбувається не автоматично з набуттям громадянства іншої держави, а виключно з дня видачі Указу Президента України про припинення громадянства щодо певної особи. Таким чином, твердження про заборону подвійного громадянства в Україні є помилковим.

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      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін МЗС України Державна міграційна служба
      Джерело: 24 канал
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