Зачем секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву так пристально следить за имплементацией украинского языкового законодательства?

Источник: Крым.Реалии

На первый взгляд, чиновник просто продолжает линию, которая давно уже стала одной из главных идеологических "скреп" путинского государства: "националисты" при поддержке американского госдепартамента не дают людям говорить на их родном, естественно, русском языке. И российскому руководству остается только возмущаться и бояться того, что с каждым новым "этапом украинизации" Украина все в большей степени отдаляется от путинской России. О чем Патрушев, собственно, и заявляет.

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Истерика Патрушева

Но на самом деле это интервью чиновника, думаю, не об Украине. Оно о России. Патрушев дал свое резонансное интервью газете "Аргументы и факты" как раз после российских протестов – их участники, собиравшиеся по всей стране, были возмущены задержанием основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и демонстративной коррумпированностью режима, символом которой стал "ничейный" дворец под Геленджиком и похожие дворцы для кремлевской элиты в Крыму. Патрушев говорит и об этом, и возмущается, что в Киеве проявили солидарность с российскими оппозиционерами.

Поэтому тезис об украинском языке – это на самом деле для того, чтобы доказать россиянам: смотрите, что происходит там, где "правит госдепартамент".

Сама газета "Аргументы и факты" – а она регулярно предоставляет трибуну Патрушеву – подробно писала об этом "угнетении" всего несколько дней назад, так сказать, готовила почву для высказываний высокопоставленного чиновника. В редакционном тексте о том, что теперь на украинском языке заговорит сфера обслуживания, утверждалось: именно такое "издевательство" привело к "восстанию" на Донбассе. И якобы именно поэтому крымчане на "референдуме" голосовали за "присоединение к России". Хотя вроде бы тогда сфера обслуживания на украинском языке не разговаривала – но это уже детали. Главное – людей лишают их родного языка!

И если вы поверите "агентам госдепартамента" в самой России, то и вас ожидают такие же испытания, о чем и говорит Николай Патрушев в завершении своего интервью: "Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов. К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность".

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Поэтому, по мнению Патрушева, россиянам не стоит обращать внимание на "ничейные" дворцы и выходить на майданы – нужно просто аплодировать.