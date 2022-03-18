Подал в отставку бывший вице-премьер Дворкович, говорится на сайте фонда. Правда, накануне "Единая Россия" выразила желание уволить его из-за осуждения "спецоперации", которую Россия якобы проводит в Украине.

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Дворкович работал в "Сколково" несколько лет

Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия главы фонда "Сколково" и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково",

– говорится в сообщении.

Что такое фонд "Сколково" Это некоммерческая организация, которую создали в 2010 году. Ее цель: поддержка технологического предпринимательства в стране и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Отметим, что Аркадий Дворкович возглавлял "Сколково" с 2018 года.

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