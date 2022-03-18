Подав у відставку колишній віцепрем'єр Дворкович самостійно, йдеться на сайті фонду. Правда, напередодні "Єдина Росія" висловила бажання звільнити його через засудження "спецоперації", яку Росія буцімто проводить в Україні.

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Дворкович працював у "Сколково" кілька років

Аркадій Дворкович ухвалив рішення припинити повноваження голови фонду "Сколково" та зосередитись на розвитку освітніх проєктів, у тому числі у рамках "Великого Сколкового",

– йдеться у повідомленні.

Що таке фонд "Сколково" Це некомерційна організація, яку створили у 2010 році. Його мета: підтримка технологічного підприємництва в країні та комерціалізація результатів науково-дослідницької діяльності.

Зазначимо, що Аркадій Дворкович очолював "Сколково" з 2018 року.

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