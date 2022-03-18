Подав у відставку колишній віцепрем'єр Дворкович самостійно, йдеться на сайті фонду. Правда, напередодні "Єдина Росія" висловила бажання звільнити його через засудження "спецоперації", яку Росія буцімто проводить в Україні.
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Дворкович працював у "Сколково" кілька років
Аркадій Дворкович ухвалив рішення припинити повноваження голови фонду "Сколково" та зосередитись на розвитку освітніх проєктів, у тому числі у рамках "Великого Сколкового",
– йдеться у повідомленні.
Що таке фонд "Сколково"Це некомерційна організація, яку створили у 2010 році. Його мета: підтримка технологічного підприємництва в країні та комерціалізація результатів науково-дослідницької діяльності.
Зазначимо, що Аркадій Дворкович очолював "Сколково" з 2018 року.
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