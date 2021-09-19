Прорыв канализации произошел в парке "Дружба" вечером 18 сентября. После этого по улице буквально хлынул грязный поток.

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Нечистотами залило улицу и дворы частных домов

Залило дворы частных домов, которые были расположены вдоль. Мощный поток размыл землю, в результате чего появились даже ямы.

Местным жителям авария наделала немало вреда. В частности, уничтожила насаждения на приусадебных участках.

Кроме растений пострадали будки собак, песочницы, игрушки. Все это прямо сейчас выбрасываем. При этом вонь стоит невероятная,

– рассказала одна из местных жительниц.

Коммунальщики говорят, что утечку остановили

В "Николаевводоканал" подтвердили, что произошел прорыв канализационного коллектора. Коммунальщики говорят, что утечку остановили около 23:00.

Смотрите фото с места прорыва / Фото "Преступности.НЕТ":

Смотрите видео из Николаева / Видео "Преступности. НЕТ":

Интересно! Довольно курьезный случай в Николаеве произошел 2 августа. Ураган сорвал крышу Первомайского районного суда. Дела ветер разнес по всей улице.