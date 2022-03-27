Террористов ликвидировали полицейские, которые ужинали в ресторане

Стрельба случилась в городе Хадера. В результате нее погибли 2 человека.

Ранее В Конго террорист-смертник взорвался в ресторане: по меньшей мере, 7 погибших

Теракт этого вечера – попытка насильственных экстремистов посеять страх и ударить по жизни здесь. Израиль будет сражаться с террором без компромиссов. Мы твердо выступаем вместе с нашими союзниками против любого, кто пытается нанести нам вред,

– сказал глава МИД Яир Лапид.

Предварительно известно, что нападающими являются арабские израильтяне из района Вади-Ара. На записях камер видеонаблюдения с места происшествия видно, как два вооруженных человека открывают огонь по прохожим и полицейским на автобусной остановке.

Недалеко от места стрельбы в ресторане ужинали правоохранители. Они оперативно отреагировали на теракт и ликвидировали стрелков.