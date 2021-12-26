По информации СМИ, еще 13 человек получили ранения. Все жертвы – мирные жители.

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Погиб также террорист-смертник

Трагедия произошла в ресторане города Бени на востоке Демократической Республики Конго. Террорист-смертник подорвался у входа в ресторан, где люди праздновали католическое Рождество.

Террорист подорвался прямо возле ресторана, где люди праздновали Рождество:

Сейчас эксперты пробуют установить, какое именно взрывчатое вещество использовали. В ночь на 26 декабря в больнице скончались еще двое тяжелораненых, таким образом число погибших возросло уже до семи.

Это преступление не останется безнаказанным. Его организаторы и исполнители будут найдены и уничтожены,

– заявил президент ДР Конго Феликс Чисекеди.

Власти не исключают, что за этим терактом стоит экстремистская группировка "Альянс демократических сил".

Обратите внимание! В городе Бени усилили меры безопасности, особенно это касается общественных мест.

Смотрите на карте, где произошел теракт:

Что известно о ситуации в ДР Конго: