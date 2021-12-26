За інформацією ЗМІ, ще 13 осіб отримали поранення. Всі жертви – мирні жителі.

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Загинув також терорист-смертник

Трагедія сталась в ресторані міста Бені, що на сході Демократичної Республіки Конго. Терорист-смертник підірвався біля входу в ресторан, де люди святкували католицьке Різдво.

Терорист підірвався прямо біля ресторану, де люди святкували Різдво:

Наразі експерти пробують встановити, яку саме вибухову речовину використали. У ніч на 26 грудня у лікарні померли ще двоє важкопоранених, таким чином кількість загиблих зросла вже до семи.

Цей злочин не залишиться безкарним. Його організатори та виконавці будуть знайдені та знищені,

– заявив президент ДР Конго Фелікс Чісекеді.

Влада не виключає, що за цим терактом стоїть екстремістське угруповання "Альянс демократичних сил".

Зверніть увагу! У місті Бені посилили заходи безпеки, особливо це стосується громадських місць.

Дивіться на карті, де стався теракт:

Що відомо про ситуацію у ДР Конго: