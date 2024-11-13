Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго" и "Волыньоблэнерго". Отмечается, что графики ограничений мощности (ГОП) – это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление.

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В двух областях вводят ограничения

По словам энергетиков, во вторник, 13 ноября, с 7:00 до 20:00 будет введено 5 очередей ограничения мощности для предприятий Ивано-Франковской области.

Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов, а также из-за снижения температуры,

– сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго".

Энергетики отметили, что за несоблюдение установленных режимов ответственность возлагается на руководителей предприятий.

Об ограничении для юридических потребителей сообщили также в "Волыньоблэнерго". Там также призвали рационально потреблять электроэнергию в течение дня: не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы.