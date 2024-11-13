Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прикарпаттяобленерго" та "Волиньобленерго". Зазначається, що графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

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В двох областях вводять обмеження

За словами енергетиків, у вівторок, 13 листопада, з 7:00 до 20:00 буде введено 5 черг обмеження потужності для підприємств Івано-Франківської області.

Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також через зниження температури,

– повідомили в "Прикарпаттяобленерго".

Енергетики наголосили, що за недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств.

Про обмеження для юридичних споживачів повідомили також у "Волиньобленерго". Там також закликали раціонально споживати електроенергію протягом дня: не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години.