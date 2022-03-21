Радостное известие сообщил Александр Бабич – голопристанский городской голова. Он рассказал, что освобожденные и в дальнейшем будут охранять порядок.

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Хочу срочно проинформировать, что два представителя нашей общины, которых российские военные забрали с собой, уже вернулись домой. Их отпустили, немного помяли, но они целые, слава Богу,

– заявил Бабич.

Блюстителей порядка похитили 20 марта. Инцидент произошел на Скадовском перекрестке. Оккупанты обвиняли охранников, что они вроде бы следят за какими-то колоннами.

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