Вероятно, вновь прибывшие служащие будут бороться с сопротивлением украинцев оккупации их города. Ведь притеснениями гражданских они эффективно занимаются даже в своей стране.

В этот день Храбрые жители Херсона и Каховки вышли на мирные митинги за Украину: щемящие видео

Хотят сделать все, как у себя

Данные о замене подразделений получила украинская разведка. Их обнародовали в оперативной сводке Генштаба ВСУ 20 марта.

Такие действия Кремля могут свидетельствовать о том, что там не ожидают, что захватчиков будут выбивать из города наши защитники. Однако в Херсоне жители уверенно отстаивают свои проукраинские позиции, поэтому Россия решила пойти по привычной для нее формуле – репрессии в сочетании с сотнями силовиков.

Заметьте Херсонцы прогоняют технику оккупантов: смотрите видео



