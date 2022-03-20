Ймовірно, новоприбулі службовці будуть боротися зі спротивом українців окупації їхнього міста. Адже утисками цивільних вони ефективно займаються навіть у своїй країні.

В цей день Хоробрі жителі Херсона і Каховки вийшли на мирні мітинги за Україну: щемливі відео

Дані про заміну підрозділів здобула українська розвідка. Їх оприлюднили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ 20 березня.

Такі дії Кремля можуть свідчити про те, що там не очікують, що загарбників будуть вибивати з міста наші захисники. Проте в Херсоні жителі впевнено відстоюють свої проукраїнські позиції, тому Росія вирішила піти за звичною для неї формулою – репресії в поєднанні з сотнями силовиків.

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