У Херсоні вже зібралось кілька тисяч містян. Прийшла і молодь, і старші люди. Вони скандують "Домой, пока живой!", "Херсон – це Україна!".

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У тимчасово окупованій Каховці люди теж протестують. У місті лунають гасла "Одна, єдина, соборна Україна!", "Україна понад усе!", "Слава Україні! Героям слава!".

Люди тримаються за руки та несуть українські прапори.

Окупанти хочуть заглушити мітинг гучною музикою

Окупанти намагаються радянською музикою з колонок заглушити мирний мітинг. Однак в орків не виходить. Гімн України лунає гучніше, а херсонці вказують напрямок російському кораблю.

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